Kristendemokrater kæmper med dobbelte budskaber

Der er et hul lidt til højre for midten i dansk politik, som teoretisk kunne give plads til Kristendemokraterne i Folketinget. Men partiet døjer med at placere sig tydeligt, især i værdidebatten, hvor Kristendemokraterne kritiserer regeringens politik, men samtidig vil begrænse indvandringen

På Kristendemokraternes landsmøde i weekenden talte partiformand Stig Grenov om ”det gode liv”, som ethvert menneske har sit eget bud på. Politikernes opgave er efter hans mening at skabe grobund for, at alle også kan udfolde dette gode liv.

Men hvad betyder det?

Ifølge Stig Grenov blandt andet, at man skal have 50 børn ud fra Udrejsecenter Sjælsmark på Sjælland, hvor de ikke i dag lever noget godt liv. Derudover skal kontanthjælpsloftet afskaffes, der skal ved lov indføres mindsteløn på arbejdsmarkedet, og så vil partiet sikre ”balance mellem familie- og arbejdsliv.”

Det ville være synd at sige, at budskaberne er revolutionerende nyheder, og Kristendemokraterne, oprindeligt Kristeligt Folkeparti, begyndte da også med nogle andre mærkesager. I 1970 gjaldt det kampen mod adgang til fri abort og pornografi. Den kamp lykkedes det aldrig at vinde, mens det sad i Folketinget fra 1973 til 1994 og igen fra 1998 til 2005. Ej heller da det tidligere konservative folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen kortvarigt repræsenterede Kristendemokraterne i 2010.

Under denne weekends landsmøde i Middelfart bragte TV2 en historie om, at Kristendemokraterne nu opgiver kampen mod pornografi, efter at partiet allerede i 2007 havde opgivet at få gjort abort ulovligt.