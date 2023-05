Kristi Himmelfart kickstarter solrige og varme dage

Mens onsdagen bliver blæsende, skyet og ret kølig, så kan man i Danmark se frem mod pænt vejr på Kristi Himmelfarts dag.

Vi skal dog lige en smule hen ad dagen, før hele landet får solen at se.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang.

- Kristi Himmelfart starter med sol mod øst og lidt flere skyer mod vest. I dagens løb skulle det gerne klare op, så de fleste får solen at se, siger hun.

Fra morgenstunden kan man forvente temperaturer helt ned til én grad visse steder i landet.

Men senere stiger temperaturen op til mellem 12 og 17 grader rundt i Danmark.

- Vi skal lige have en kold og blæsende dag overstået onsdag, og så ser det bedre ud, når vinden aftager, og temperaturerne begynder at stige igen, siger Mette Zhang.

Samtidig ser det ud til, at der ikke torsdag kommer regn af nævneværdig betydning.

Og selv om man kan glæde sig over det pæne vejr torsdag, så kan man godt vente med at tage armene helt ned før efter weekenden.

For fredag byder nemlig på sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader - og det er der nok en del konfirmander, der glæder sig over.

Vejret i weekenden er mere usikkert på grund af et lavtryk over det sydlige Europa, der sender lun luft ind over landet fra øst og sydøst.

Temperaturerne kan dog kravle op på mellem 17 og 22 grader.

Det kommer med en risiko for regn, der dog på nuværende tidspunkt er svær at spå mere præcist om.

- Hen i weekenden ligger vi i noget højtrykspræget vejr, så det giver relativt rolige vindforhold og ikke så mange skyer, siger Mette Zhang.

- Det kan give pæne solchancer.

