Kristian Hegaard er i tvivl om eventuelt politisk comeback

Kristian Hegaards politiske karriere sluttede - foreløbig - brat for en uge siden, da han på Facebook bekendtgjorde, at han takkede af.

Det skete efter to sager, hvor han har udvist grænseoverskridende adfærd, fortalte han.

Efterfølgende udsendte De Radikale en pressemeddelelse, hvori der blandt andet stod, at partiet håber på et tidspunkt at se Kristian Hegaard tilbage i dansk politik.

Hovedpersonen selv ved ikke, om han vender tilbage engang i fremtiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger han i et interview til DR.

- Der er gået en million tanker igennem hovedet på mig de seneste dage om, hvad fremtiden bringer. Jeg tror, at den million tanker kan man ikke sortere i.

- Lige nu ved jeg, at jeg skal hjem og vande mine chiliplanter. Og hvad fremtiden ellers bringer, ved jeg ikke. Men det har været nogle hårde dage at være igennem, siger Hegaard.

Han var en af de mest profilerede politikere hos De Radikale, hvor han havde de vigtige poster som rets- og udlændingeordfører.

/ritzau/