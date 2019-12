Kristian Jensen er igen ordfører hos Venstre

Efter en turbulent sommer, hvor Kristian Jensen gik af som V-næstformand, ønskede han ikke ordførerskaber.

Kristian Jensen får igen et ordførerskab i Venstre.

Partiets tidligere næstformand skal være arktisordfører.

Det oplyser Venstre.

Han erstatter Marcus Knuth, der i sidste måned skiftede til De Konservative. Desuden bliver den tidligere udenrigs- og finansminister ny formand i Udenrigsudvalget. Også her erstatter Kristian Jensen sin tidligere partifælle Knuth.

Jensen meddelte i august sit farvel som næstformand efter intern splittelse. På samme tidspunkt gik Lars Løkke Rasmussen af som Venstres formand.

Efterfølgende blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som ny Venstre-formand, mens Inger Støjberg erstattede Jensen som næstformand.

Da Venstre efter den hektiske sommer skulle uddele ordførerskaber i folketingsgruppen, var der ingen til Jensen.

- Kristian Jensen har ikke ønsket nogen politiske ordførerskaber, men en mere fri rolle, sagde Ellemann-Jensen om sagen i september.

Selv sagde Kristian Jensen dengang:

- Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt.

- Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses, sagde Jensen.

Eksministeren tilføjede dog, at han ikke så noget problem i, at han på et senere tidspunkt kunne få ordførerskaber igen. Det er altså sket nu for Jensen, der var Venstres næstformand i ti år fra 2009.

ritzau/