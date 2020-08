Kristian Jensen erklærer fuld opbakning til Ellemann

- Det kan være svært at sige farvel til magten, skriver Kristian Jensen i kommentar til Løkkes bog.

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen kommenterer søndag morgen som en af de første i partiets centrale persongalleri tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussens bog.

- Det er ingen hemmelighed, at Lars og jeg har haft vores uenigheder. Alligevel er jeg trist og ked af det i dag.

- Jeg er Venstre-mand og derfor gør det ondt i mit partihjerte at se angreb på Jakob Ellemann-Jensen og det parti, som Lars har givet sit, men som har givet ham endnu mere tilbage.

Sådan skriver Kristian Jensen i et opslag på Facebook om Lars Løkke Rasmussens undsigelse af Venstre-formandens parlamentariske kurs i hans kommende bog "Om de fleste og det meste".

Kristian Jensen mener, at Ellemann har lagt den rigtige linje for partiet. Derudover opfordrer han alle medlemmer til at "bakke op om Jakobs linje".

- Det kan være svært at sige farvel til magten og de poster, man er blevet betroet. Det ved jeg selv - det skal man vænne sig til - men det ændrer ikke ved, at partiet altid er og skal være større end individet, uanset hvor højt til vejrs man har været.

I bogen fastholder Løkke, at han ser et samarbejde over midten som afgørende for, at Venstre igen kan få statsministerposten. Om blå blok skriver han:

- Den er for fragmenteret, den politiske fællesmængde er for let, og der er udsigt til for meget stemmespild.

Den holdning er i direkte modstrid med den linje, Jakob Ellemann-Jensen har lagt for Venstre. Ved partiets sommergruppemøde i forrige uge afviste han pure et samarbejde over midten og erklærede sig "lodret uenig" i "snart sagt alt", De Radikale mener på udlændingeområdet.

Lars Løkke Rasmussens bog udkommer mandag, men er allerede blevet omtalt i flere af de danske medier. Hidtil har kun politisk ordfører Sophie Løhde i en kort sms til flere medier kommenteret bogen.

- Det er velkendt, at Lars (Løkke Rasmussen, red.) gerne ville lave en regering hen over midten. Det blev ikke til noget. Og Venstre har i dag en ny formand, som fra start har sat en klar borgerlig-liberal retning, som der er bred opbakning til i Venstre.

- Uanset parti er det altid svært at give slip som statsminister og formand, og jeg tror, man skal se Lars' udtalelser i den sammenhæng. Men det ændrer ikke på Venstres politik, skriver hun.

Løkke kommer i bogen også med flere detaljer om sit opgør med Kristian Jensen i 2014. Kristian Jensen (V) tilføjer i sit Facebook-opslag, at han ikke har yderligere kommentarer.

/ritzau/