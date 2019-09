Kristian Jensen får ingen ordførerskaber i Venstre

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen får ingen ordførerskaber i gruppen efter nyt formandskab.

Tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen får ingen ordførerskaber i folketingsgruppen.

Han skal i stedet have "en fri rolle", siger han efter gruppemøde.

- Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt.

- Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses, siger Kristian Jensen.

Han understreger, at det er hans eget valg og siger, at han ikke ser noget problem i, at han på et senere tidspunkt kan få ordførerskaber igen.

/ritzau/