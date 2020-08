Kristian Jensen: Krarup har gjort en kæmpe forskel for V

Hernings borgmester Lars Krarup (V) har tegnet et stærkere billede af Venstre, mener tidligere næstformand.

I sin tid som borgmester i Herning har Lars Krarup (V) gjort en stor forskel for Venstre i Herning, men i særdeleshed også for partiet i hele Danmark.

Det siger Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen (V).

- Lars har været med til at profilere Herning Kommune langt ud over kommunens grænser.

- Han har været med til at tegne et stærkere og bedre billede af Venstre både i Herning og på landsplan i tiden som borgmester, siger han.

Lars Krarup (V) har søndag aften meddelt, at han ikke genopstiller ved næste kommunalvalg. Han har siddet på borgmesterposten siden 2002.

Kristian Jensen fremhæver Krarups evner til at skabe udvikling i Herning og til at få borgernes tillid.

- Han har været i stand til at sætte mange initiativer i gang. Men også at få dem afsluttet. Med det har han tegnet et billede af Venstre, som rækker langt.

- Kultur- og erhvervsliv i Herning har Lars også fået til at spille sammen. Han har gjort en stor forskel, og det kan man også se på hans personlige stemmetal, siger han.

/ritzau/