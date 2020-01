Kristian Jensen overvejer skifte til formandspost i DIF

Flere har opfordret Kristian Jensen til at gå efter formandspost i Danmarks Idrætsforbund. Han overvejer det.

Kristian Jensen (V) overvejer at skifte Christiansborgs gange ud med en fremtid som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det skriver Politiken.

Den tidligere næstformand i Venstre har ifølge avisens oplysninger fået flere opfordringer til at gå efter posten i forbundet, når den nuværende formand, Niels Nygaard, træder tilbage i maj næste år.

Kristian Jensen undersøger aktivt muligheden og opbakning blandt andre forbund til, at han kan sætte sig i formandsstolen, skriver avisen.

Han afviste ellers tidligere mandag i et interview med Herning Folkeblad, at han er på vej ud af politik.

Den tidligere V-kronprins har været i politisk modvind de seneste dage, efter at han i et interview med Jyllands-Posten foreslog, at Venstre laver brede økonomisk reformer med regeringen, De Radikale og De Konservative.

Den idé havde Kristian Jensen dog ikke indviet toppen af Venstre i først, og det endte med at koste ham både ordførerskab og samtlige udvalgsposter.

/ritzau/