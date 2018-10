Kristian Jensen vil finde penge til de fattigste ældre

Regeringen er lydhør over for Dansk Folkepartis krav om at forbedre økonomien for de dårligst stillede ældre.

Der er udsigt til, at de pensionister, der ikke har ret meget at gøre med, får et økonomisk løft.

Finansminister Kristian Jensen siger i hvert fald efter tirsdagens finanslovsforhandlinger på ældreområdet, at han vil undersøge, hvordan man kan tilgodese de økonomisk svagest stillede ældre.

- Vi har et problem hos dem, der ikke har særligt meget til sig selv. Dem vil vi gerne give bedre økonomiske vilkår.

- Derfor undersøger vi forskellige måder, som man kan give dem en hjælpende hånd på, siger han efter finanslovsforhandlingerne med Dansk Folkeparti.

Det er netop DF, der har stillet krav om, at de ældre også skal have gavn af den lønvækst, som de arbejdende danskere har mærket til.

Overførselsindkomster som pensionen er ikke fulgt med i samme tempo, men det kan der blive rådet bod på.

- Det er et meget stærkt ønske fra Dansk Folkeparti, og vi har også samlet penge sammen til det her område.

- Men det er store beløb, vi snakker om. Derfor skal vi kigge på en række modeller og på, hvad de fører med sig. Og så skal pengene jo passe i sidste ende, siger finansministeren.

Han har omvendt et ønske om, at man kan finde en løsning, der belønner de pensionister, der gerne vil fortsætte med at arbejde.

- Vi kan se, at der er flere, der stadig er raske og rørige nok til at arbejde, når de går på pension.

- Og jo flere, der gør det, jo mindre bliver den mangel på arbejdskraft, som vi ser i øjeblikket. Derfor ønsker vi også en aftale, der øger arbejdsudbuddet, siger han.

Den næste runde forhandlinger på ældreområdet afventer derfor, at Finansministeriet får regnet igennem, hvad det vil koste at gennemføre nogle af de forslag, der har været på bordet.

