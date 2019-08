Kristian Jensens lokalformand: Hjort bør ikke puste til ilden

Formanden for Herning Nord-kredsen forstår ikke, hvordan Claus Hjort kan annullere delt V-formandskab.

Det vækker undren i baglandet hos Venstres næstformand, Kristian Jensen, at partinestor Claus Hjort Frederiksen søndag på Facebook erklærede det delte formandskab i partiet mellem Jensen og formand Lars Løkke Rasmussen for afsluttet.

Allan Leth, der er formand for Herning Nord-kredsen i Venstre, er kritisk over for Claus Hjort Frederiksens ageren.

- Jamen, vores synspunkt er, at Claus Hjort burde holde sig for god til at blive ved med at puste til ilden i det offentlige rum - hvilket han jo netop beskylder andre for, skriver Allan Leth i en sms til Ritzau.

Claus Hjort Frederiksen beskyldte fredag Kristian Jensen, der er valgt i Herning Nord-kredsen, for at være illoyal over for V-formand Lars Løkke Rasmussen, og Hjort mente, at Kristian Jensen derfor måtte gå af som næstformand.

Baggrunden for Hjorts udfald var, at Kristian Jensen torsdag havde givet et interview til Berlingske. Her slog næstformanden fast, at Venstre efter næste valg skal gå efter et rent borgerligt regeringssamarbejde.

Det var stik imod det, som Lars Løkke Rasmussen lagde frem i valgkampen. Dagen før folketingsvalget 5. juni gjorde den daværende statsminister en SV-regering til sin førsteprioritet.

Selv om Kristian Jensen fredag måtte beklage sine udtalelser på partiets sommergruppemøde, blev det samtidig slået fast, at aftalen om det delte formandskab, som han indgik i 2014 med Løkke, stadig var gældende.

Derfor undrer det Allan Leth fra Herning Nord-kredsen, at Claus Hjort føler sig bemyndiget til på Facebook at skrive, at "det delte formandskabs tid er forbi".

- Desuden kan jeg ikke se, at Claus Hjort kan gå ud og aflyse en aftale om et formandskab, som mig bekendt er indgået mellem formanden og næstformanden, uden at Claus Hjort har været en del af dette.

- Min holdning er i øvrigt, at man sammen bør komme videre og koncentrere sig om at lave politik og opbygge en stærk opposition, der er garant for, at der bliver ført borgerlig, liberal politik, skriver Allan Leth.

/ritzau/