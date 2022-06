Den tidligere formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl stiller ikke op for partiet ved næste valg. Ifølge ham er der ikke tillid internt i partiet, og kræfter i partiet har forsøgt at skubbe ham ud

Kristian Thulesen Dahl, hvorfor stiller du ikke op for Dansk Folkeparti ved næste valg?

Det handler om tillid. Om hvorvidt, man taler med hinanden eller om hinanden i pressen. Jeg mener ikke, at Morten Messerschmidt har formået at opbygge tillid i folketingsgruppen, og jeg synes heller ikke, at man har gjort en reel indsats for at lave et tillidsfuldt samarbejde. I hvert fald ikke i forhold til mig.