Kristoffer Eriksen slutter sig til Mads Brüggers medie

Frihedsbrevet, der er Mads Brüggers nyoprettede medie, får Kristoffer Eriksen som journalistisk chefredaktør.

Kristoffer Eriksen, der er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, skal fra 1. december være journalistisk chefredaktør på det nye medie Frihedsbrevet.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Det tiltaler mig meget at få lov til at være med til at bygge noget op fra bunden. Nu har jeg jo lige været en del af Ekstra Bladet, som har 117 år på bagen, men det tiltaler mig også, at jeg kan være med til at opbygge en kultur på det her medie fra bunden, siger Kristoffer Eriksen til Ekstra Bladet.

Frihedsbrevet har Mads Brügger i spidsen som ansvarshavende chefredaktør. Mads Brügger og Kristoffer Eriksen har tidligere arbejdet sammen på det hedengangne Radio24syv.

Kristoffer Eriksen meddelte sin afgang fra Ekstra Bladet 19. maj i samme ombæring, som Henrik Qvortrup blev udnævnt til ny chefredaktør på mediet.

/ritzau/