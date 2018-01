Kritik: Amputation bør ikke altid være patientens ”sidste udvej”

At få amputeret et ben kan forbedre livskvaliteten betydeligt, hvis en patient går med svære smerter. For mange er en amputation derfor et bedre valg end en årelang behandling, siger forsker

At finde sko har altid været bøvlet. De passede hende sjældent og gjorde til gengæld altid ondt at have på. 36-årige Dorte Lauridsen er født med misformede fødder. For at få bugt med de kroniske smerter har operationer indtil for to år siden derfor dikteret hendes liv. Men effekterne af de mange indgreb udeblev, indtil ordet ”amputation” kom på tale ved lægens bord. Lægerne tog først en tå, men da det ikke virkede, ville de i 2015 amputere forfoden.