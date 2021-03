Kritikere af Kina er blevet advaret af PET om rejser

Ifølge Kina-kritikere har PET rådet dem til ikke at rejse til lande, hvorfra de risikerer at blive udleveret.

Fire danske Kina-kritikere – herunder to folketingsmedlemmer – fortæller, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har advaret dem mod at rejse til lande, hvorfra de kan risikere at blive udleveret til Kina.

Det skriver Jyllands-Posten.

De fire hjalp på forskellig vis med at få demokratiforkæmperen Ted Hui fra Hongkong til Danmark sidste år. Herfra gik han i eksil i England.

Thomas Rohden er formand for det tværpolitiske Dansk Kina-Kritisk Selskab. Han oplyser, at PET kontaktede ham med advarslen i februar.

Han mener, at det viser, hvor aggressivt Kina går efter sine modstandere, når "man går efter en lille fisk som ham".

Rohden stiller sig frem, fordi han mener, det har en samfundsmæssig interesse.

- Jeg har valgt at fortælle åbent om det pres, der er på mig, fordi der er brug for en kritisk debat om, hvordan Kina med alverdens bøllemetoder forsøger at tie kritikere ihjel, siger Rohden, der er radikal.

Anders Storgaard, som er konservativ ungdomspolitiker, fortæller, at han har fået et lignende opkald.

Det samme har Uffe Elbæk fra Frie Grønne og Katarina Ammitzbøll (K), skriver Jyllands-Posten.

PET ønsker ikke at kommentere sikkerhedssamtalens indhold.

Jyllands-Posten har uden held forsøgt at få sikkerhedsmyndigheden i Hongkong, Security Bureau, til at be- eller afkræfte, om man arbejder på en egentlig retsforfølgelse af de danskere, der hjalp Ted Hui.

Bureauet skriver dog, at "ingen er hævet over loven", og at man "hvor som helst" vil forfølge og efterforske personer, der har brudt loven ved at hjælpe med Ted Huis undvigelse fra Hongkongs retsvæsen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyser i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at han i fortrolighed holder Udenrigspolitisk Nævn orienteret om Ted Hui-sagen og desuden arbejder for "helt at undgå retslige tiltag i sagen".

Den kinesiske ambassade i København er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelse.

/ritzau/