Kritikere: Højskoleliv er blevet et lønmodtagerliv

Blandt højskolefolket er der bred enighed om, at hjemlighed er et særkende og en styrke for skoleformen. Der er også enighed om, at det bidrager til en atmosfære af hjemlighed, at der er lærere og ofte også en forstander, der bor på højskolen sammen med eleverne. Men der er uenighed om, hvorvidt der skal stilles krav om øget bopælspligt, om det er nok at tilskynde højskolefolket til at bo på skolen — og om en sådan tilskyndelse overhovedet finder sted.