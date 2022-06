Et flertal af skilsmisseforældre oplever ikke, at Familieretshusets hjælp har gavnet hverken børnene eller deres samarbejde. Samtidig er skilsmissesagerne ofte mere komplekse end forventet

I flere år har familier udtrykt frustration over Familieretshuset, der behandler skilsmissesager. Og det fortsætter.

Samarbejdet mellem de skilte forældre er ikke blevet bedre for det store flertal, ligesom forældrene generelt ikke oplevede, at børnene fik et bedre hverdagsliv, efter de havde været i Familieretshuset. Det fremgår af en ny rapport fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.