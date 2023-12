Kritiseret COP-udkast skulle lokke lande ud af busken

Flere lande har været stærkt kritiske over for det udkast til en aftale, som formandskabet mandag præsenterede på FN's årlige klimakonference i Dubai.

Men der var en plan med det, fortæller COP-generaldirektør Majid Al Suwaidi.

Udkastet skulle nemlig være med til at lokke landene ud af busken og vise, hvor de trækker røde linjer i en aftaletekst, fortæller han tirsdag til pressen.

- Faktisk ville vi have teksten til at sætte gang i samtalerne, og det er, hvad der er sket, siger han og fortæller, at et nyt udkast snart bliver præsenteret.

Det centrale tema på årets topmøde har været fossile brændsler, hvor mange lande, herunder Danmark, ville have, at det aftales, at de skal udfases.

Det er andre lande som blandt andet Saudi-Arabien dog ikke interesseret i, og da udkastet til en aftale kom mandag aften lokal tid, var det ikke en del af det.

Ydermere er der i udkastet et afgørende forbehold for de klimatiltag, som skitseres som mulige tiltag at banke drivhusgasudledningen ned.

Her er nævnt mål om inden 2030 at tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten, men alle klimatiltagene udvandes af forbeholdet ”kan”.

/ritzau/