Kritiseret covid-19-bekendtgørelse er tæt på udløb

En del partier i Folketinget har i noget tid kritiseret, at covid-19 fortsat betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Mange er blevet vaccineret, og der er godt styr på antallet af indlagte, lyder nogle af de vægtigste argumenter fra både blå og røde partier for at ændre på klassifikationen af sygdommen.

Men faktisk kommer covid-19 meget snart automatisk til at miste sin særlige status, medmindre regeringen forsøger at få det ændret og får held med det.

10. september udløber bekendtgørelsen fra 10. marts om kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, hvilket dengang blev vedtaget i Epidemiudvalget i Folketinget.

- Hvis regeringen ønsker at forlænge status for covid-19 som en samfundskritisk sygdom ud over 10. september, så skal de forelægge en bekendtgørelse for os i Epidemiudvalget, og så skal der ikke være et flertal imod det, siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R).

Han er formand for Epidemiudvalget, der består af 21 medlemmer af tinget.

Covid-19 betegnes i øjeblikket som en samfundskritisk sygdom efter epidemilovens paragraf 2 stk. 4.

- Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner, lyder det i loven.

Definitionen betyder meget, for såfremt covid-19 ikke længere bliver betegnet som en samfundskritisk sygdom, mister sundhedsminister Magnus Heunicke (S) beføjelser til at anvende en række indgreb.

Socialdemokratiet sidder alene på syv pladser i Epidemiudvalget, hvilket altså ikke er nok til et flertal.

Umiddelbart tegner det ikke til, at det bliver De Radikales to medlemmer af udvalget, der kommer til at medvirke til at sikre et flertal for at forlænge bekendtgørelsen, hvis regeringen ønsker det.

- Jeg vil ikke have noget problem med, at bekendtgørelsen ophører 10. september, hvis myndighederne siger, at de er helt trygge ved det.

- Det forventer jeg, at vi får et svar på meget snart, siger Stinus Lindgreen.

Også Enhedslisten har talt for at stoppe med at betegne covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

På et pressemøde mandag oplyste Magnus Heunicke, at regeringen sammen med relevante eksperter er ved at se på, om covid-19 skal nedklassificeres, så den ikke længere betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Allerede da bekendtgørelsen i marts blev vedtaget i Epidemiudvalget, var der kraftig kritik fra partierne i blå blok.

Venstre og De Konservative talte dengang for, at man skulle revurdere beslutningen om at kalde covid-19 for en samfundskritisk sygdom hver måned, i stedet for at lade bekendtgørelsen løbe i et halvt år.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, vil fortsat af med bekendtgørelsen.

- Den der argumentation med, at for en sikkerheds skyld må vi hellere blive ved med at have en regering, der har helt utroligt store beføjelser til at gribe ind i folks frihed, den køber jeg simpelthen ikke.

- På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at sætte en stopper for det, og det er tiden kommet til nu, siger han.

/ritzau/