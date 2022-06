Kritiseret DR-program udsender afsnit med evolutionshistoriker

Evolutionshistoriker klager over sin medvirken i DR-program og kræver, at alle optagelser slettes.

Endnu et afsnit af det omstridte DR-program "Ellen Imellem" er onsdag blevet udgivet.

Denne gang er det evolutionshistoriker og museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum Peter C. Kjærgaard, der medvirker.

I programmet bliver forskere, andre eksperter og politikere interviewet af en person med en bestemt holdning, der stiller spørgsmålene i øresneglen på en journalist.

Derfor tror de medvirkende, at de bliver interviewet af journalisten.

I det seneste afsnit er det forfatter Leif Asmark Jensen, der stiller spørgsmålene. Han er modstander af evolutionsteorien.

Afsnittet er onsdag lagt ud på DR's hjemmeside.

Allerede inden udgivelsen klagede Peter C. Kjærgaard til DR og meddelte mediet, at han trak sit samtykke til medvirken tilbage.

Han krævede, at programmet ikke blev udsendt, samt at optagelserne skulle slettes.

Det gjorde han, fordi han følte sig ført bag lyset.

Peter C. Kjærgaard sendte klagen 19. maj. Herefter henvendte han sig flere gange til DR.

I et skriftligt svar til Peter C. Kjærgaard 30. maj fastholder DR, at samtykket er gældende, og at programmet derfor udgives.

I svaret skriver DR også, at klagen ikke kan behandles, før programmet har været udsendt.

Onsdag oplyser Statens Naturhistoriske Museum, at Peter C. Kjærgaard fastholder sin klage og vil gå til Pressenævnet.

DR har tidligere forsvaret programmet ved at sige, at der er tale om satire.

/ritzau/