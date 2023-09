Kritiseret Scavenius henter opbakning hos sin nordjyske kreds

Mens der er stille fra Alternativets folketingsgruppe og ledelse i sagen om folketingsmedlemmet Theresa Scavenius, er der opbakning fra medlemmerne i Nordjyllands Storkreds, hvor hun er valgt.

Nordjysk næstforperson Julius Schubring er glad for samarbejdet med Scavenius.

- Vores regionale samarbejde har været meget positivt, siger han.

DR har beskrevet, at de andre fem folketingsmedlemmer i Alternativets gruppe har forsøgt at få Scavenius smidt ud af partiet efter samarbejdsvanskeligheder.

DR har desuden beskrevet, at partiets hovedbestyrelse i august fik en indstilling fra den øvrige folketingsgruppe om at ekskludere Scavenius. Hovedbestyrelsen har ikke fulgt den, men igangsat et mæglingsforløb.

Efter historien fra DR - den kom onsdag morgen - udskød Alternativet kort tid efter et planlagt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Lørdag ved middagstid skal Theresa Scavenius efter planen deltage i et medlemsmøde i Skørping i Nordjylland. Hun har kun givet en kort kommentar om sagen til DR.

Her siger hun, at der lige nu kører en intern proces i hovedbestyrelsen, og at hun ellers ingen kommentarer har om sagen, før den er afsluttet.

