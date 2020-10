Kritisk DSU-formand opfordres til at gå af - Frank Jensen liker

Frank Jensen synes godt om Facebook-opslag, hvor DSU-formand, der ikke støtter ham, opfordres til at gå af.

Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København Cecilie Sværke Priess har udtrykt mistillid til Frank Jensen (S), fordi han har krænket flere kvinder.

På Facebook har en kvinde skrevet et længere opslag, hvor hun opfordrer Cecilie Sværke Priess til at trække sig.

Det opslag har overborgmester Frank Jensen liket. Ifølge Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen N. Gjertsen, havde han tidligere delt opslaget, skriver hun på Twitter. Det fremgår ikke længere af opslaget.

Frank Jensen fik søndag opbakning fra partifællerne ved et krisemøde i København, efter at der er blevet oprullet flere sager om krænkelser af kvinder i medierne.

På et efterfølgende pressemøde erkendte Frank Jensen, at han har været en krænker, og derfor undskyldte han overfor kvinder, han har stødt gennem 30 år i politik.

Cecilie Sværke Priess fortalte søndag til Jyllands-Posten, at hun har modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet krænkelser fra Frank Jensen eller været vidne til episoder.

En af sagerne omhandler Cecilie Sværke Priess. Frank Jensen har afvist episoden.

Der skulle angiveligt være tale om en episode i Fælledparken i maj 2019, hvor Frank Jensen havde kysset DSU-formanden på kinden.

Cecilie Sværke Priess ønskede ikke sagen frem i offentligheden, og hun beskylder Frank Jensen for at bryde en aftale om anonymitet ved at have omtalt episoden.

Hos DSU's øverste ledelse tager formand Frederik Vad Sørensen afstand fra, at Frank Jensen synes godt om opslaget, hvor Cecilie Sværke Priess opfordres til at trække sig.

- Jeg kan se, at partiets næstformand Frank Jensen opfordrer en regional leder af DSU til at trække sig. Det håber jeg, han trækker tilbage, skriver Frederik Vad Sørensen på Twitter.

/ritzau/