Kronprins Frederik opereret for diskusprolaps

Kronprinsen er udskrevet fra Rigshospitalet efter diskusprolapsoperation. Officielle aktiviteter er aflyst.

Kronprins Frederik er søndag blevet opereret for en diskusprolaps på Rigshospitalet.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgår, at operationen er forløbet efter bogen.

Kronprinsen er mandag blevet udskrevet fra hospitalet og skal nu gennemgå et genoptræningsforløb.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om der var tale om en akut eller en planlagt operation.

Men kronprinsen fortalte allerede i foråret, at han havde problemer med ryggen.

Det skete med en video, der blev lagt på Facebook i forbindelse med Royal Run-løbet 21. maj, der blev afviklet i anledning af hans 50-års fødselsdag.

- Jeg har døjet med nogle rygproblemer i den seneste tid, som gør, at jeg ikke kan løbe, som jeg gerne ville, hed det i videoen.

Kronprinsen løb trods smerterne med i de fem byer, hvor løbet blev afviklet.

Men rygsmerterne forsvandt tilsyneladende ikke, og blandt andet i forbindelse med kronprinsparrets sommerferie i Skagen var det tydeligt, at ryggen gjorde ondt.

Operationen betyder, at hans officielle aktiviteter de næste par uger er aflyst.

Kronprinsen skulle have deltaget i flagdagen for udsendte danske soldater på onsdag, ligesom der oprindeligt også lå et erhvervsbesøg i Finland i kalenderen i næste uge.

Frederiks far, prins Henrik, måtte også opereres for en diskusprolaps tilbage i 1995.

/ritzau/