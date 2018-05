Kronprins løb trods skade: Jeg har en smule sten i benene

Kronprins Frederik løb mandag aften ti kilometer. Forinden havde han løbet fire kortere ruter.

Det er en glad og tilfreds kronprins, som mandag aften gennemførte den sidste af fem ruter i løbet Royal Run.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, siger kronprins Frederik, efter at han er løbet i mål på Frederiksberg Allé i København.

Her tilbagelagde han ti kilometer. Tidligere på dagen havde han løbet One Mile - en distance på 1,609 kilometer - i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.

Forinden løbet havde han meddelt, at han døjer med rygproblemer og derfor ikke har løbet i seks uger.

Alligevel gennemførte han fem ruter i løbet i fem forskellige byer. Først fire på distancen en britisk mil og til sidst de ti kilometer.

- Der er en lille smule sten i benene, siger kronprinsen, der fortæller, at ryggen stadig har det fint.

- Den har det godt. Sådan nogle skader har godt af at blive varmet op og få bevægelse, siger han.

Under ruten i København løb kronprinsen sammen med de mange tusinde andre løbere forbi Amalienborg. Her stoppede han op og vinkede til sin mor, dronning Margrethe, der stop på balkonen og vinkede.

/ritzau/