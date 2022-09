Kronprins tager tidligt hjem fra USA - Skal være vært ved selskab

Kronprins Frederik, som de seneste dage har været i New York, tager torsdag hjem for at forberede et aftenselskab, som skal afholdes på Christiansborg fredag.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Derfor bliver det kun kronprinsesse Mary, som deltager torsdag, når Danmark lancerer sit kandidatur til FN's Sikkerhedsråd. Det fremgår af kongehusets kalender.

Efter planen skulle kronprinsen også have deltaget.

Fredag holder kongehuset et aftenselskab for regeringen, Folketinget og de danske EU-parlamentarikere i anledning af dronningens regentjubilæum.

Oprindeligt skulle dronning Margrethe have været vært for selskabet. Men da hun er smittet med covid-19, er det i stedet kronprinsparret.

Kronprinsesse Mary tager hjem fra USA fredag for at deltage ved selskabet, oplyser kongehuset.

/ritzau/