Kronprinsen er tavs om familiedrama ved Folketingets åbning

Kronprins Frederik svarede ikke på spørgsmål om fratagelsen af prins Joachims børns titler ved ankomsten til Christiansborg tirsdag.

Kongefamilien, bestående af dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og kronprinsparret, ankom i samlet flok. Det sker i forbindelse med Folketingets åbning.

Mens kongefamilien hilste på Folketingets Præsidium foran Christiansborg, blev kronprins Frederik spurgt af flere journalister, om han havde talt med sin bror.

Kronprinsen svarede ikke på spørgsmålet.

Dronning Margrethe meddelte onsdag i sidste uge, at prins Joachims børn fra det nye år får frataget deres kongelige titler som prinser og prinsesse.

Kronprinsen er et af de eneste medlemmer af kongefamilien, der endnu ikke har udtalt sig til medierne om beslutningen. Prins Joachim har reageret meget negativt på fratagelsen af titler.

I et interview med Ekstra Bladet på dagen for beslutningen sagde han blandt andet, at beslutningen har gjort hans børn fortræd.

Dronning Margrethe beklagede efterfølgende beslutningen, som hun dog holder fast i. I en officiel udtalelse sagde hun mandag, at hun har undervurderet, hvor meget prins Joachim er berørt af situationen.

- Jeg har truffet min beslutning som dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt.

Prins Joachims fire børn beholder deres titler som grever og komtesse af Monpezat.

Det gælder for prins Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

Kongehuset har begrundet beslutningen om at fjerne deres titler med, at dronningen ønsker, at børnene skal have mulighed for at forme deres egen tilværelse i højere grad.

