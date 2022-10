For første gang kommenterer kronprins Frederik beslutningen om at fjerne titler fra prins Joachims børn.

Kronprinsen har forståelse for dronnings valg om at fjerne titler

Det er trist at se, hvor berørt prins Joachim er blevet af dronning Margrethes beslutning om at fjerne titlerne som prinser og prinsesse fra hans børn per 1. januar 2023.

Det siger prins Joachims storebror, kronprins Frederik, torsdag.

Det er første gang, at kronprinsen kommenterer den uro, der har været i kongehuset, siden dronningen meddelte sin beslutning i slutningen af september.

Ved et besøg på en skole i København siger kronprinsen ifølge TV 2, at han er ked af det på sin lillebrors vegne.

- Det er trist at se, hvor berørt han er blevet af beslutningen. Det gør selvfølgelig et indtryk på hans bror - hans eneste og min eneste.

- Men majestæten og min mor har truffet en beslutning, som er hendes, og det har jeg fuld forståelse for, sagde kronprins Frederik til de fremmødte journalister.

Dronningens valg er truffet efter ønske om at slanke kongehuset. Det bakker kronprins Frederik ifølge TV 2 op om.

- Jeg er selv selvfølgelig interesseret i, at det danske monarki holder sig slankt med tiden, lyder det.

Prins Joachim har i flere interview sat ord på situationen, og han har ikke lagt skjul på, at han er utilfreds med og uforstående over for beslutningen.

Kronprinsen siger torsdag, at han løbende er i kontakt med sin lillebror.

- Jeg er i løbende kontakt med min bror, det har jeg altid været - sjovt nok. Så der er ikke noget nyt i, om jeg har været i kontakt med ham. Det er jeg.

- Der er opstået en uoverensstemmelse i min familie, hvilket ikke er i nyt, for i mange familier opstår der uoverensstemmelser i forbindelse med tid og rum. Nu er det så opstået i min familie, siger han.

