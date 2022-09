Kronprinsen i klimatale: Hver dollar er en investering i fremtiden

Naturkatastrofer i år har gjort det klart for kronprinsen, at der er behov for mere klimahandling, siger han.

Katastrofer som oversvømmelser i Pakistan og tørke på Afrikas Horn truer vores levevilkår over hele verden.

Sådan lød det natten til onsdag i en tale, som kronprins Frederik holdt i den amerikanske by New York, ifølge B.T.

- Det er tydeligt, at vi må accelerere processen med at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer, sagde kronprinsen i talen.

I sin tale nævner kronprins Frederik flere voldsomme naturkatastrofer fra i år, som han selv siger, at han ikke bryder sig om at nævne. Men han mener, at de er med til at sætte tingene i perspektiv.

Det er blandt andet tørken på Afrikas Horn, som er den værste i over 40 år. Men også de skovbrande, som har ramt Europa og USA, og de oversvømmelser i Pakistan, som har kostet mindst 1391 mennesker livet hen over sommeren.

Kronprins Frederik mener også, at det er vigtigt at gøre mere for at afbøde klimaforandringerne for fremtidens skyld, og at hver dollar tæller.

- Hver dollar, som bliver brugt på at putte verden tilbage på et stabilt klimaspor, er bogstaveligt talt en investering i vores fremtid, siger han i talen.

Talen blev holdt på det danske generalkonsulat i New York til et arrangement, som er arrangeret af organisationen State of Green og af PensionDanmark.

Kronprinsen er protektor for organisationen State of Green, som arbejder for at fremhæve danske løsninger på det grønne område. Organisationen er ejet af den danske stat og tre erhvervsorganisationer.

Kronprins Frederik er i denne uge i New York, da FN's Generalforsamling, som har hovedkvarter i den amerikanske by, åbner.

/ritzau/