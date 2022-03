Kronprinsen lægger blomster ved den ukrainske ambassade

Kronprins Frederik mener, at det er hjerteskærende og uendelig trist at følge situationen i Ukraine.

Kronprins Frederik lagde fredag morgen blomster ved den ukrainske ambassade i København. Det skete sammen med hans to yngste børn, tvillingerne Vincent og Josephine, på vej til skole.

- Det er uendelig trist, hvad vi oplever i Europa lige nu, og det er hjerteskærende at følge situationen i Ukraine.

- Min familie og jeg er dybt berørte over de billeder og beretninger, som vi dagligt er vidner til. Det gør meget stort indtryk.

- På vegne af min familie sender jeg de varmeste tanker til den ukrainske befolkning, skriver kronprinsen på kongehusets hjemmeside.

Kronprinsen glæder sig over det sammenhold, som Europa og verdenssamfundet viser det ukrainske folk og det store nødhjælpsarbejde, der er i gang.

- Det er vigtigt, at vi fastholder håb og deler det gode, der også sker midt i alt det grusomme, skriver han.

Dronning Margrethe har som følge af situationen i Ukraine valgt at aflyse Hæderstegnsmiddagen for flyvevåbnet, forsvaret og beredskabsstyrelsen.

Det meddelte kongehuset torsdag.

Middagen bliver afholdt den 11. marts hvert år for de ansætte i hæren, der er modtagere af hæderstegnet.

Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine torsdag 24. februar. Siden er over en million ukrainere flygtet fra landet. Det vurderer FN's flygtningeråd UNHCR.

De første ukrainske flygtninge er ankommet til Danmark, hvor de er blevet taget imod med åbne arme.

Flere danske kommuner har meddelt, at de er klar til at tage imod de ukrainske flygtninge.

I Folketinget er der flertal for en særlov, der vil betyde, at ukrainere kan begynde at arbejde og uddanne sig i Danmark, straks de ankommer.

Transportminister Trine Bramsen (S) har tidligere meddelt, at ukrainske flygtninge kan rejse gratis med tog gennem Danmark, såfremt de fremviser ukrainsk pas. Siden har flere trafikale selskaber fulgt trop.

/ritzau/