Kronprinsen til dronningen: Jeg står lige bag dig

Kronprins Frederik sammenligner i sin tale til sin mor, dronning Margrethe, hendes rolle som dronning med at være kaptajn på et skib.

- Du står, når andre går i knæ, i høj sø, siger han ved gallataflet i anledningen af dronning Margrethes 50-års-regentjubilæum.

Han fortæller, at dronningen har lært Danmark at kende fra havnene gennem rejser med kongeskibet "Dannebrog". Han beskriver hende som søstærk.

Derfor skal der mere end lidt blæst til at ryste hende, mener kronprins Frederik.

Kronprinsen beskriver sin mor som et alsidigt menneske med evner, der favner bredt.

I talen siger han også, at de to supplerer hinanden godt.

Han nævner, at han selv kan lide rockmusik, og dronningen mest er til klassisk musik. Kronprins Frederik mener også, at hans mor mestrer ordet, imens han selv mangler det af og til.

Kronprinsen tilføjer, at han mener, at chef og næstkommanderende udgør et særdeles udmærket team.

- Skibet, det deler vi, det er vores ansvar. Jeg følger dig, som du fulgte din far, og som Christian vil følge mig, siger han.

Han forsikrer dronningen om, at han står lige bag hende, som hendes næstkommanderende.

- Når tiden kommer vil jeg føre skibet videre, med det vi har delt som ballast, siger han.

Kronprins Frederik afslutter sin tale ved gallataflet ved at bede gæsterne om at råbe hurra for chefen - dronning Margrethe.

Dronningens regeringsjubilæum er blevet fejret i weekenden. Jubilæet var i januar, men fejringen blev udskudt på grund af coronapandemien.

Gallataflet bliver afholdt i riddersalen på Christiansborg. Ud over talerne og middagen optræder en række musikere også ved festlighederne. Det er blandt andet Thomas Helmig.

Dronning Margrethe er den nulevende regent i Europa, som har siddet længst tid på tronen.

/ritzau/