Kronprinsens motionsløb vender tilbage

Flere end 70.000 løb sidste år med i Royal Run. Løbet vender tilbage i 2019. Nu også på Bornholm og Færøerne.

Kronprins Frederik inviterer igen til motionsløb.

I en pressemeddelelse oplyser kongehuset onsdag morgen, at der den 10. juni igen vil blive afholdt Royal Run, som er et motionsløb, der finder sted i Aarhus, Aalborg og København.

Sidste år i maj løb flere end 70.000 med i Danmarks fem største byer, da Royal Run blev afholdt i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag.

- Jeg ser frem til, sammen med resten af Danmark, at tilbringe en dag i motionens tegn. Det er mit håb, at mange igen får lyst til at udfordre sig selv og røre sig i nogle smukke rammer rundt omkring i landet, siger kronprinsen i pressemeddelelsen.

I løbet bliver der tre forskellige distancer, en mil (1609 meter), fem kilometer og ti kilometer.

- Sidste år var en fantastisk dag. Det vil glæde mig at se rigtig mange gengangere i år – men også nye, der har fået blod på tanden, lyder det fra kronprins Frederik.

Mens Odense og Esbjerg i år ikke deltager i arrangementet, er både Færøerne og Bornholm på programmet i 2019.

Ved Royal Run 2018 blev kronprinsen fløjet rundt med en helikopter, så han kunne løbe i alle byer. Det bliver ikke tilfældet i år, hvor han udelukkende kommer til at løbe i Aarhus og København.

Kronprinsesse Mary vil dog være i Aalborg for at løbe fem kilometer på dagen.

Løbet på Færøerne afvikles ikke 10. juni, men 1. juni. Her kommer kronprinsen på besøg og løber med.

Dansk Atletik Forbund er en af arrangørerne, og her er man glad for, at sidste års succes bliver gentaget, fortæller direktør Jakob Larsen til Ritzau.

- For os er Royal Run en begivenhed, hvor vi på mange måder håber at kunne vise vejen til et fremtidigt idrætsbillede forstået på den måde, at Royal Run favner bredt og ikke vender indad, men udad.

Direktøren henviser blandt andet til ruten på en mil, som betyder, at de fleste kan deltage.

/ritzau/