Kronprinseparret aflyser tur til Holland

Kronprinseparret aflyser sit besøg i Holland, som skulle have fundet sted i starten af november.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary udskyder deres tur til Holland, som skulle have fundet sted 2. til 3. november.

Besøget skulle have været en del af en større erhvervsdelegation, men er blevet udskudt på grund af covid-19.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Kronprinseparret skulle have stået i spidsen for erhvervsdelegationen, der skulle have deltaget i en konference under temaet "Partnering for Green Transition".

Konferencen er imidlertid blevet aflyst og erstattet med en virtuel konference på grund af coronapandemien. Kronprins Frederik holder åbningstalen til den virtuelle konference.

Kongehuset oplyser desuden, at kronprinseparret vil aflægge fysisk besøg i Holland, når det igen er muligt.

/ritzau/