Kronprinseparret blev mødt af hurraråb ved dronningens nytårskur

Kronprins Frederik er mandag aften ankommet i silende regn sammen med kronprinsesse Mary, der er klædt i en vinrød velourkjole, til dronningens nytårskur og -taffel på Amalienborg.

Det er første gang, at kronprinsen og den kommende konge viser sig for offentligheden, efter at dronning Margrethe nytårsaften annoncerede, at hun abdicerer og overlader tronen til sin ældste søn.

Kronprinseparret blev mødt af hujende tilskuere på slotspladsen.

Kronprinsen ønskede smilende de fremmødte journalister godt nytår, men ønskede ikke at svare på spørgsmål fra pressen om sin mors beslutning om at overlade tronen til ham.

Han overtager tronen 14. januar.

Inden kronprins Frederik og kronprinsesse Mary trådte ind i Christian VII's Palæ, vendte de sig om i portåbningen og vinkede.

Før kronprinsparret ankom prins Joachim og prinsesse Marie, der var klædt i en mørk kjole med hulmønstrede ærmer og swarovski-sten. Efter kronprinsparret ankom dronningen, den afgående regent.

Dronning Margrethe var klædt i en pink kjole og bar en gråbrun pelsfrakke som overtøj. Både hun, kronprinsesse Mary og prinsesse Marie bar desuden diadem i håret.

Dronningen smilede bredt, da hun gik ind i palæet og hilste på Livgarden.

Ved nytårskuren deltager desuden dronningens ældste lillesøster, prinsesse Benedikte, regeringens 23 ministre, Folketingets formand, Søren Gade (V), og andre repræsentanter for det officielle Danmark.

Nytårskuren finder sted i Riddersalen i Christian VII's Palæ, og det er den første nytårskur af fire, som dronningen holder i løbet af de første dage af 2024.

Under nytårskuren bliver der serveret fire retter: Vildt consommé célestine, som er en vildtsuppe, dansk kalv med sauce calvados, blåskimmelflan til dessert og saint honoré-kage.

/ritzau/