Udlandsbesøg med kronprinsessen fokuserer på rettigheder og klima

Kronprinsesse Mary rejser i slutningen af april til Australien, Vanuatu og Fiji.

Det gør hun sammen med Dan Jørgensen (S), der er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

De vil blandt andet sætte fokus på konsekvenserne af klimaforandringer i Stillehavsregionen.

Besøget varer fra den 23. til 28. april. Det oplyser kongehuset på det sociale medie Instagram.

- Besøget på Vanuatu den 23.-24. april finder således sted kort tid efter, at østaten har været ramt af to cykloner og to jordskælv.

- Kronprinsessen vil blandt andet deltage i feltbesøg til kriseindsatsområder og få lejlighed til at mødes med aktører, som forestår genopbygningsprojekter i kølvandet på naturkatastroferne, skriver kongehuset.

Fra den 25. til 27. april besøger kronprinsessen og ministeren Fiji, og den 28. april er de i den australske storby Sydney.

Kronprinsesse Mary og Dan Jørgensen vil med besøget også sætte fokus på piger og kvinders rettigheder. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge kongehuset gennemføres besøget i Fiji delvist sammen med UNFPA's eksekutivdirektør Natalia Kanem. UNFPA er FN’s Befolkningsfond, som kronprinsessen også er protektor for.

- Her vil Kronprinsessen blandt andet sætte fokus på, hvordan ødelæggelser og evakueringer i kølvandet på klimaforandringerne medfører øget risiko for seksuel og kønsbaseret vold, og hvordan sundhedssystemet arbejder på at beskytte kvinder og piger i sårbare situationer, skriver Kongehuset.

I Sydney vil kronprinsesse Mary, der er født på den australske ø Tasmanien, deltage i et arrangement med danske erhvervsrepræsentanter, der er involveret i den grønne omstilling i landet.

Derudover vil hun besøge en række danskledede projekter relateret til bæredygtigt byggeri og transport.

Under besøget vil ministeren mødes med blandt andet lokale unge og Pacific Islands Forum, der er en mellemstatslig organisation for Stillehavslandene, skriver ministeriet.

/ritzau/