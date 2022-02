Kronprinsessen sender penge til kamp mod mobning i Australien

Kronprinsesse Marys fond, Mary Fonden, vil hjælpe med at bekæmpe mobning i Australien.

Det oplyser Mary Fonden i en pressemeddelelse.

Donationen sker i anledning af kronprinsessens 50-års fødselsdag. Men også fordi det netop var det australske projekt, der i sin tid inspirerede kronprinsessen til at begynde projektets danske pendant Fri for Mobberi.

Det skal organisationen have tak for, siger kronprinsesse Mary.

- Fra min allerførste oplevelse med Better Buddies kunne jeg se, at tilgangen kunne noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber og sammenhold blandt børn.

- Og derfor var det også oplagt for mig at tage inspirationen fra Better Buddies med til Danmark. Det har været en stor glæde, og vi er taknemmelige for det afsæt, det har givet os i vores arbejde med at bekæmpe mobning i Mary Fonden, siger hun i pressemeddelelsen.

Det danske projekt Fri for Mobberi blev lanceret i 2007 i et samarbejde mellem Mary Fonden og Red Barnet.

Formålet er at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn.

Fri for Mobberi er Danmarks første større, samlede indsats mod mobning på dagtilbuds- og indskolingsniveau.

I dag er Fri for Mobberi ude i mere end halvdelen af alle Danmarks dagtilbud og i knap halvdelen af SFO'er og skoler.

Ifølge Helle Østergaard, der er direktør i Mary Fonden, har tilgangen til børn med projektet været at lære dem nogle gode værdier. Noget de fandt inspiration til fra Better Buddies-projektet.

- Det, der er med Better Buddies-programmet, og som kronprinsessen også så dengang, var, at de havde en speciel tilgang ved faktisk at lære de mindre børn nogle rigtig gode værdier.

- Dengang var det egentlig nyt, at man, allerede fra børnene var fire til seks år, gik ind og arbejdede med at lære dem gode værdier og lære dem at være gode venner for at forebygge mobning, siger hun.

I pressemeddelelsen takker fondens administrerende direktør, Sarah Davies, for donationen.

- Begge organisationer deler formålet med at skabe sikre og trygge fællesskaber for vores børn, siger hun.

/ritzau/