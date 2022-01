Kronprinsessens 50-års fødselsdag fejres med nyt anlæg i ZOO

Den storslåede fejring af kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag den 5. februar blev tidligere på måneden aflyst på grund af coronasituationen.

Men kronprinsessen bliver fejret.

Det sker blandt andet den 2. februar, hvor hun skal tage det første spadestik til et nyt anlæg for australske dyr i Zoologisk Have København. Anlægget er navngivet efter kronprinsessen og har titlen "Marys Australske Have".

Det skriver Zoologisk Have i København i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Helt i Kronprinsessens ånd bliver gaven således både til glæde og gavn for en samling af australske dyr og for de mange børnefamilier, der til sommer kan opleve et lille udsnit af Kronprinsessens fødeland på tætteste hold.

Det siger administrerende direktør for Zoologisk Have København, Jørgen Nielsen.

Det er ikke den eneste fejring af kronprinsessens runde fødselsdag som finder sted i ugen op til den store dag.

Mandag den 31. januar vil kronprinsessen forestå åbningen af særudstillingen "Mary og kronprinsesserne" på Koldinghus i Kolding.

Mens hun torsdag den 3. februar vil forestå åbningen af særudstillingen H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 – 2022" på Det National Historiske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Fødselsdagsarrangementet i Zoologisk Have afholdes onsdag den 2. februar klokken 10 til 11:30 og er åbent for besøgende.

/ritzau/