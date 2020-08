Kronprinsesser er de mest oplagte bud på bykonges afløser

To kvinder skal formentlig kæmpe om at blive Herning-borgmesters afløser, vurderer lokal journalist.

Venstres byrådsgruppe i Herning skal i løbet af torsdag finde sit bud på en ny borgmesterkandidat.

Det sker, efter, at Hernings borgmester, Lars Krarup (V), i sidste uge meddelte, at han ikke genopstiller ved kommunalvalget i 2021. 48-årige Lars Krarup har været borgmester siden 2002.

De mest oplagte bud på Krarups afløser er byrådsmedlemmerne Dorte West og Anne Mette Bang Rasmussen, vurderer journalist på Herning Folkeblad Kenneth Meinby Sørensen.

Overfor Ritzau uddyber han:

- Det er de to kronprinsesser i byrådsgruppen. To forholdsvis unge kvinder, som begge har markeret sig og også fået vist noget tillid fra borgmesteren.

Anne Mette Bang Rasmussen er viceborgmester, gruppeformand for Venstre og medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Hun har haft ansvaret for at holde styr på gruppen og give alle 19 gruppemedlemmer ansvar. Hvis hun har forvaltet det godt, så formoder jeg, hun har en vis status blandt de 19.

Dorte West er formand for Børne- og Familieudvalget og desuden medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

- Dorte West er den, der har i siddet i byrådet i længst tid af de to og har erfaring fra en formandspost, som er det højeste, man nå i et byråd udover at være borgmester, siger Kenneth Meinby Sørensen.

Hvis Kenneth Meinby Sørensen skal vurdere, hvem der har størst chance af de to kvinder, er det Dorte West.

- Hun har lige den der ekstra erfaring på flere punkter og har med sin post i regionsrådet også vist, at hun meget gerne vil politik og satser på det.

Ifølge ham bliver det nogle store sko, som den kommende spidskandidat skal træde ned i efter Lars Krarup:

- Han har jo fyldt rigtig meget i Herning og været en markant borgmester både lokalt og på landsplan. Han har leveret mange store resultater og fået sat Herning på landkortet.

Den kandidat, som byrådsgruppen peger på, vil være et godt bud på Hernings næste borgmester, men det er dog ikke byrådsgruppen, der afgør, hvem spidskandidaten skal være.

Vedkommende vil blive udpeget på et opstillingsmøde i Venstre 29. september.

/ritzau/