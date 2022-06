Kronprinspar mangler viden før beslutning om Herlufshom tages

Kronprinsparret har "brug for mere viden for at kunne tage den rigtige beslutning" om deres ældste børns skolegang på Herlufsholm.

Det fremgår af en udtalelse fra parret på Kongehusets hjemmeside.

I udtalelsen deler kronprinsparret deres overvejelser om at have en søn på kostskolen samt en datter, der står til at starte på kostskolen, der har været i vælten efter afsløringer om mobning, vold og seksuelle krænkelser.

- Vi skal reagere på de smertefulde og ødelæggende hændelser ved at insistere på forandringer, der sikrer et trygt miljø for alle. Og så skal vi anerkende modet hos dem, som har delt deres voldsomme oplevelser.

- Samtidig er vi forældre til en søn, der er meget glad for at gå på skolen. Og en datter, som længe har glædet sig til at starte samme sted, lyder det blandt andet.

Parret konkluderer videre, at de ikke kender alle svarene her og nu, og at familien har brug for mere viden.

Den viden skal blandt andet komme fra de undersøgelser, der er sat i gang, af Herlufsholm. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary vil også kigge på skolens kommende initiativer.

Derudover vil de se på, hvad de som forældre kan kræve og bidrage med, lyder det i udtalelsen.

- Målet må være et fremtidigt Herlufsholm, hvor alle elever - uanset hvem de er - trives og kan føle sig trygge baseret på sunde værdier, udtaler parret.

Det har vakt kritik, at kronprinsparret har holdt fast i deres beslutning om børnenes skolegang på Herlufsholm, på trods af at Kronprinsesse Mary er formand for Mary Fonden, der bekæmper mobning.

Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen, har over for TV 2 kaldt sagen for den "nok alvorligste krise", som parret har befundet sig i.

Indtil videre har afsløringerne om forholdene på Herlufsholm betydet, at skolen har indgivet en politianmeldelse med det formål, at politiet skal undersøge, om straffeloven er blevet overtrådt i nogen af de tilfælde, der er kommet frem.

Desuden er en uvildig advokatundersøgelse blevet iværksat. Den skal afdække forhold fra de seneste fire år.

