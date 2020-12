Kronprinsparret og de tre yngste børn testet negative

Prins Christian testede mandag positiv for coronavirus. Han har ikke symptomer, men forbliver i isolation.

Kronprinsparret og deres tre yngste børn er testet negative for coronavirus. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Familien er blevet testet, efter at prins Christian i mandags blev testet positiv.

Det var efter et smitteudbrud på prins Christians skole, Tranegårdskolen i Hellerup.

Den 15-årige prins har efterfølgende været i isolation på Amalienborg.

Kongehuset oplyser, at han ikke har haft symptomer, men at han vil forblive i isolation frem til på mandag.

Kronprinsparret og de tre yngste børn, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent, har været i isolation siden i mandags.

Kongehuset har under forløbet været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning til smitteopsporing og test.

15-årige prins Christian er den ældste søn af kronprinsparret. Han er derfor nummer to i arvefølgen efter sin far, kronprins Frederik.

Det er ikke første gang, at prins Christians dagligdag bliver påvirket af coronapandemien.

I marts måtte kronprinsfamilien rejse hjem fra Schweiz før tid. Her var børnene på et 12-ugers skoleophold på en international skole.

Og i juni meddelte kongehuset, at prins Christians planlagte konfirmation efter sommerferien blev udskudt til 2021.

Også fejringen af dronning Margrethes 80-års fødselsdag i april blev ramt af coronasituationen. En stor fest og flere arrangementer blev aflyst.

Dronningens sommertogt rundt i Danmark og motionsløbet Royal Run blev ligeledes aflyst.

Der har ikke tidligere været smittetilfælde af coronavirus i den danske kongefamilie.

Men i Storbritannien har prins Charles været smittet, mens prins Carl Philip og prinsesse Sofia i Sverige også har været ramt af coronavirus.

/ritzau/