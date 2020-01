Kronprinsparret stopper udlejning af skihytte

Kronprinsparret tjener ikke penge på udlejning af skihytte i Schweiz, oplyser kongehuset.

Kronprinsparret har besluttet at opgive at leje deres skihytte i Verbier i Schweiz ud på det offentlige marked. Det bekræfter kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, fredag.

- Nu er det jo ikke længere en anonym ejendom, så forudsætningerne for udlejning er ikke længere de samme. Og for netop et kronprinspar gør dette en forskel i forhold til muligheden for at kunne have noget privat og noget privatliv. Ud over det er der også et sikkerhedsmæssigt aspekt, siger Lene Balleby.

Hun bekræfter, at huset nu er taget af lejemarkedet.

De ændrede forudsætninger for udlejning er opstået, da kronprinsen i forbindelse med sine fire børns skoleophold i Schweiz oplyste, at han og kronprinsesse Mary igennem flere år har ejet skihytten.

Lene Balleby ønsker ikke at oplyse, hvorvidt og i så fald hvordan kronprinsparrets skihytte i Verbier i fremtid skal udlejes.

Kongehuset ønsker heller ikke at oplyse, hvad skihytten har kostet eller hvilke lejeindtægter, der har været.

- Alt hvad huset angår, betales ud af kronprinsparrets private midler, siger Lene Balleby.

- De penge, der er kommet ind ved at leje huset ud, er brugt til sikre driften, vedligehold og så selvfølgelig at afdrage på lånet. Med andre ord: lejeindtægterne overstiger ikke de løbende udgifter, siger Lene Balleby.

Hun oplyser, at skihytten blev købt i 2009 af kronprinsparrets private midler - det der hedder rammebeløbet i Kongehusets regnskab. I Kongehusets årsberetning defineres pengene således:

- Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar og andre omkostninger af privat karakter, herunder rådgivning og sekretærassistance, der ikke er en del af den officielle virksomhed.

Beløbet udgjorde i 2019 fire millioner kroner.

Derudover har kronprinsparret optaget lån i skihytten. Adspurgt vil Lene Balleby ikke afvise, at kronprinsparret også har benyttet sig af penge fra arv til at finansiere købet. Parret har siden købet i 2009 været ene-ejere af skihytten.

Ud over skihytten er der et anneks i forbindelse med Chateau de Cayx, som fra tid til anden udlejes til personale og bekendte af huset.

Det er også muligt for kongehusets ansatte at leje et mindre hus i tilknytning til jagtejendommen Trend i Himmerland. Derudover ejer prins Joachim og prinsesse Marie et sommerhus i Frankrig, som også har været lejet ud.

