Kronprinsparret tog til Jordan for at deltage i royal kærlighedsfest

Det danske kronprinspar drog torsdag til Jordan for at deltage i en kongelig bryllupsfest.

Jordans 28-årige kronprins, Hussein, giftede sig torsdag med den saudiarabiske arkitekt Rajwa Khalid Alseif.

Parret blev forlovet i august 2022. Og torsdag fik kronprinsens kæreste titlen som kronprinsesse i Jordan.

Ceremonien fandt sted ved Zahran-paladset i Jordans hovedstad, Amman, hvor 140 gæster var inviteret for at fejre parret.

Her blev kronprins Husseins forældre, kong Abdullah og dronning Rania, gift i 1993.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary er ikke de eneste royale gæster til brylluppet.

Royale gæster fra hele verden har deltaget i bryllupsceremonien.

Også det britiske kronprinspar, prins William og prinsesse Kate, deltog i begivenheden.

Det samme gjorde Hollands konge Willem-Alexander og dronning Maxima.

Jill Biden, som er USA’s førstedame og hustru til landets præsident, Joe Biden, var også på gæstelisten.

Prins Hussein blev arving til tronen i 2009, efter at hans far fjernede titlen fra Husseins halvbror Hamzah i 2004, skriver AFP.

Hamzah blev senere sat i husarrest efter at være blevet anklaget for at forsøge at iscenesætte et kongeligt kup i 2021, ifølge AFP.

Mediet skriver videre, at Hamzah i april 2022 gav afkald på sin kongelige titel.

/ritzau/