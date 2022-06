Kronprinsparrets børn løber en kongelig mil i København

Mens kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har indtil videre løbet med i Royal Run i Aalborg og Kolding, løb deres børn - prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine - en mil sammen med københavnerne.

De fire søskende startede løbet med tommel-op-tegn og smil klokken 12.40, hvor familier, der skulle løbe en mil, startede. Prins Christian med et kamera på maven, så turen kunne dokumenteres.

Efter de cirka 1,6 kilometers løb, kunne prinserne og prinsesserne fremvise de medaljer, alle deltagere får, når de har gennemført enten en mil, fem kilometer eller ti kilometer.

Deres mor - kronprinsesse Mary - skrev på det sociale med Instagram, at hun kiggede med, mens hun ventede på at tage videre til næste løb.

- En stolt mor ser med fra Kolding, hvor jeg venter på at tage videre til Næstved om lidt, skriver hun.

Mil-løbet i København går gennem den ottekantede slotsplads ved Amalienborg, der er hjem for både kronprinsens familie og dronningen i vintermånederne.

Kronprins Frederik skal mandag eftermiddag løbe fem kilometer i Aarhus, inden han tager til København og løber ti kilometer.

Kronprinsesse Mary løber senere på eftermiddagen fem kilometer i Næstved.

Igen i år er der deltagerrekord i Royal Run. Over 90.000 mennesker vil løbe eller gå i Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved, København og på Bornholm. De vil kaste sig ud i distancerne en mil, fem kilometer eller ti kilometer.

Royal Run blev startet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Det er fjerde gang, løbet bliver afholdt, da coronapandemien i 2020 gjorde, at det ikke kunne afvikles.

Over en tredjedel af søndagens løbere har ikke deltaget i et motionsløb før. Det fortæller Charlotte Bach Thomassen, der er landsformand for idrætsorganisation DGI.

/ritzau/