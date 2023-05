Kronprinsparrets fire børn i mål: Løfter sløret for endnu et løb

Kronprinsen og kronprinsessen har mandag snøret løbeskoene og løbet deres første løb i dette års Royal Run.

Mandag middag var det deres fire børns tur.

Prins Christian, prins Vincent, prinsesse Isabella og prinsesse Josephine løb over målstregen ved Amalienborg ved Royal Runs familiemil, der blev skudt i gang klokken 12:40.

De fire børn meldte klar til start på Instagram kort forinden.

Kongehusets profil slog et billede op af de fire børn med armene om hinanden iført Royal Runs signaturtrøje og løbesko.

Prins Christian lå foran sine tre søskende næsten hele løbet. Men kort inden målstregen satte 12-årige prins Vincent fra og løb hurtigt op på siden af sin bror.

Til pressen efterfølgende var den unge prins Vincent ydmyg. Han sagde, at prins Christian havde ladet ham komme foran.

Prins Vincent var tilfreds med løbet, men havde dog muligvis løbet i et lidt for højt tempo, sagde han ifølge TV 2.

- Så længe jeg ikke løber så hurtigt på ti-kilometeren, så tror jeg godt, jeg kan tage den, sagde han.

Dermed løftede han sløret for, at han i hvert fald snører løbeskoene igen til ti kilometer-løbet gennem København mandag aften.

Den danske tronarving, kronprins Frederik, gennemførte sit første løb under dette års Royal Run i Aabenraa.

1,6 kilometer var distancen gennem byens lettere bakkede terræn.

Til TV Syd fortalte kronprinsen, at han havde trænet op til løbet med sine sønner. Men der er ingen konkurrence i familien på mandagens løb.

- De skal løbe deres eget løb og skubbe sig selv lidt, sagde han til TV Syd, efter han krydsede målstreget i Aabenraa.

Kronprinsen løb distancen på 8 minutter og 13 sekunder. Det gav ham en 36. plads i hans første løb ifølge Sportstiming.dk, der har oversigt over løbstider.

Tidligere på mandagen, inden løbet blev skudt i gang, havde kronprins Frederik sagt til TV Syd, at dagsformen var "ok, men altid kunne være bedre".

- Nu er vi one down - two to go, lød det fra kronprinsen efter første løb.

Dagens to andre løb for kronprinsen bliver afholdt i Herning og København.

Klokken 13:45 løber han fem kilometer i Herning. Han slutter af i København med 10 kilometer klokken 18:55.

Kronprinsesse Mary gennemførte sit første løb i Nyborg på 8 minutter og 19 sekunder ifølge Sportstiming.dk.

Løbet var et mil, 1,6 kilometer, ligesom Kronprins Frederiks første løb mandag.

Kronprinsessen gav et godt råd videre til sin mand, da hun passerede målstregen i Nyborg.

- Jeg hørte ham sige: "Løb dit eget løb", så det vil jeg give videre til ham selv, sagde hun til TV 2.

Det er femte gang, at kronprins Frederik er vært for Royal Run.

Første løb blev afviklet i 2018 i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

