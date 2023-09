Krydstogtskib er grundstødt i Grønland

Et krydstogtskib med 206 passagerer og besætningsmedlemmer om bord er stødt på grund i Østgrønland.

Arktisk Kommando, som er en værnsfælles kommando, der varetager Forsvarets opgaver i og omkring Grønland og Færøerne, er på vej til stedet med et skib. Sejlturen forventes at tage flere dage.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Krydstogtskibet, som hedder Ocean Explorer, er stødt på grund i Alpefjord nær Mestersvig i Nationalparken i Østgrønland.

Ifølge de grønlandske myndigheders oplysninger er ingen personer kommet til skade i forbindelse med hændelsen. Det skriver Sermitsiaq.

Planen er lige nu at se, om skibet kan komme fri ved egen kraft, når tidevandet stiger.

Grønlands Politi og Arktisk Kommando følger situationen tæt, for løbende at vurdere, om det bliver nødvendigt at evakuere passagererne fra skibet.

Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen er på vej mod krydstogtskibet, men den foreløbige melding er, at det kommer til at tage dage at nå frem til det grundstødte skib.

Ifølge Arktisk Kommando har krydstogtskibet ikke umiddelbart lidt alvorlig skade i forbindelse med grundstødningen.

/ritzau/