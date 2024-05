KU stopper investeringer i selskaber med aktivitet på Vestbredden

Københavns Universitet (KU) vil fra onsdag 29. maj ikke længere have investeringer i fonde, der har Airbnb, Booking.com og eDreams i deres portefølje.

Det skriver universitetet på det sociale medie X.

Det sker, efter at KU's bestyrelse i april besluttede, at universitetet fremover skal "udføre et mere aktivt ejerskab over for sine kapitalforvaltere", lyder det.

Det aktive ejerskab betyder blandt andet, at universitetet vil være i regelmæssig dialog om de virksomheder, der er på FN's liste over virksomheder med aktiviteter på Vestbredden, skriver KU.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både Airbnb, Booking.com og eDreams optræder på FN's liste over virksomheder med forretningstråde til israelske bosættelser på eksempelvis Vestbredden.

Københavns Universitets samlede investeringer i de tre selskaber er på omkring én million kroner. Det er de tre selskaber fra FN's liste, som KU har investeringer i.

Beslutningen om at træde ud af investeringer i de tre firmaer er ifølge KU i tråd med bestyrelsens strategi for finansiel risikostyring og etisk investeringspolitik, lyder det.

- Derudover flugter beslutningen med de refleksioner, rektoratet har gjort sig på baggrund af samtaler med studerende og ansatte i forbindelse med konflikten i Israel og Palæstina, skriver universitetet på X.

Siden starten af maj har bevægelsen Studerende mod Besættelsen haft en teltlejr på Københavns Universitets område.

Demonstranterne har haft en række krav til universitetet, heriblandt at KU skulle droppe sine investeringer i virksomheder med aktiviteter på Vestbredden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere har samtaler med de studerende fået Københavns Universitet til at anerkende, at det er rimeligt, at der er åbenhed omkring, hvad universitetets midler er investeret i.

- Vi arbejder derfor fortsat på, hvordan vi, inden for de gældende aftaler, kan give en status for porteføljen med faste mellemrum, skriver KU.

Tidligere har der været holdt møder mellem demonstranterne og universitetets ledelse. Men efter en blokade foran universitetets administrationsbygning, stoppede universitetet dialogen.

Studerende mod Besættelsen kræver desuden, at KU "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab" på palæstinensere.

Universitetet har tidligere slået fast, at KU som institution hverken har eller får en holdning til konflikten i Gaza.

/ritzau/