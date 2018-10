KU vil forhindre eksklusive aftaler med fagforeninger

Fagforeninger skal ikke kunne købe sig til særlig adgang til de studerende, mener Københavns Universitet.

Penge eller gaver skal ikke længere være afgørende for, hvilke fagforeninger studerende mødes af, når de starter på universitetet.

Det mener Københavns Universitets rektor, Henrik C. Wegener, som i et hyrdebrev har bedt samtlige fakulteter om omgående at stoppe den hidtidige praksis.

Det skriver Prosabladet, der er fagforbundet Prosas medlemsblad.

Brevet kommer efter en række eksempler på, at fagforeninger ved at give penge eller gaver har fået en særligt privilegeret adgang til de studerende.

- Der er tale om kontrakter, hvor der har været betingelser om, at for eksempel tutorer eller rusvejledere skulle tale positivt om fagforeningerne, samt betingelser om, at der ikke måtte anbefales andre fagforeninger.

- Der er tale om flere forskellige fagforeninger på forskellige fakulteter, skriver KU's rektor i hyrdebrevet, der er dateret den 18. september.

Af en aktindsigt fremgår det, at der er indgået såkaldte rusvejlederkontrakter mellem studerende på KU og en række forskellige fagforbund.

Der er eksempler på, at fagforeninger betaler for frokost og sørger for musik og underholdning mod at få taletid over for de studerende.

Hos fagforbundet Prosa vækker nyheden om KU's initiativ glæde. Her mener formand Niels Bertelsen nemlig, at de større akademiske organisationer er blevet tilgodeset.

- Vi har oplevet at skulle betale en ret stor sum penge for at få lov til at deltage med de studerende i starten.

- Eller at vi simpelthen ikke fik lov til at komme der, fordi der var andre faglige organisationer, som havde lavet aftaler, der indebar, at de ikke måtte lave aftaler med andre faglige organisationer, siger Niels Bertelsen.

Formanden håber, at de øvrige uddannelsesinstitutioner i Danmark vil følge KU's eksempel.

- Sådan så alle organisationer, der organiserer akademisk uddannede studerende, får fri adgang til at komme ud og fortælle, at de er der som tilbud, siger han.

Prosabladet har søgt aktindsigt hos alle universiteter for at undersøge omfanget af aftalerne.

/ritzau/