Kulturbyen langt ude i skoven

Det helt naturlige blikfang i sydsvenske Växjö er den store, røde domkirke med det spøjse dobbelttårn med tvillingespir. Kirken er en af de mest besøgte historiske seværdigheder i Småland og et oplagt sted at begynde en byrundtur i Växjö. Her går historien 1000 år tilbage i tiden til dengang, Växjö opstod som en vigtig markedsplads og fik sin første kirke; en trækirke.