Hvis du kan få ideen, kan du også få den til at ske, siger kulturdirektøren, som har lokket Barack Obama til Skive for at skabe stolthed blandt skibonitterne

Det er efterhånden ved at gå op for selv de sindige skibonitter, at det her er "mega stort": Søndag besøger Barack Obama kulturcentret i den lille limfjordsby for at tale om klima, grøn omstilling og sine otte år som præsident for USA.

Sådan siger manden, der fik det til at ske, Knud Bjerre, direktør for KulturCenter Skive. Og det er i høj grad for at skabe stolthed indadtil - fremfor reklame udadtil - at han har fået den amerikanske superstar-politiker til sin by.