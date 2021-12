Kulturen må lukke, kirken åbne, og coronaforvirringen vokser

Kultur- og natteliv må bøde for omikronvariantens smitteeksplosion, men juleaftens gudstjenester reddes med mundbind og afstandskrav. Inkonsekvensen understreger, at regeringen har svært ved at forklare, hvor alvorlig coronakrisen er

Står Danmark i en værre situation end for et år siden? Umiddelbart kunne kurverne over antallet af coronasmittede og -indlagte tyde på det. De ligger væsentligt højere end i midten af december 2020, og ikke mindst buldrer den nye og langt mere smitsomme omikronvariant afsted i et tempo, så regeringen tidligere i dag så sig nødsaget til igen at lukke ned for både restaurations-, natte- og kulturliv.