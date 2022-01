Kulturminister har corona - misser genåbning af kulturlivet

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er blevet testet positiv for coronavirus.

Det fortæller hun på Facebook.

- Jeg har desværre fået samme besked, som så mange af jer andre også får i denne tid - positiv corona-test.

- Jeg satser på et mildt forløb med mine tre stik. Jeg havde sådan glædet mig til at tage del i genåbningen af kulturlivet på søndag, men det må vente lidt for mit vedkommende, skriver hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark har i løbet af de to første uger af 2022 i gennemsnit haft omkring 20.000 daglige smittetilfælde med coronavirus.

Smitten er accelereret, i takt med at den nye omikronvariant er blevet dominerende i Danmark.

Men omikronvarianten er ikke lige så alvorlig som delta, da der ifølge de danske sundhedsmyndigheder kun er halvt så stor risiko for at blive indlagt som med deltavarianten, der tidligere var dominerende i Danmark.

Tidligere i denne uge besluttede Folketinget ikke at forlænge en række restriktioner, som stod til at udløbe.

Det betyder, at dele af kulturlivet 16. januar får lov at genåbne efter at have været lukket ned siden midten af december.

Genåbningen betyder, at blandt andet museer, kunsthaller, biografer, spillesteder, teatre, højskoler og aftenskoler må genåbne på søndag.

/ritzau/