Kulturminister Mette Bock stiller op til Europa-Parlamentet

Mette Bock er af Liberal Alliances hovedbestyrelse indstillet som spidskandidat til Europa-Parlamentet.

Liberal Alliances Mette Bock går efter en plads i Europa-Parlamentet. Partiets hovedbestyrelse har indstillet kulturministeren som spidskandidat.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- EU står ved en afgørende skillevej med brexit, USA, der vender ryggen til Europa, østeuropæiske medlemslande, der krænker fundamentale frihedsrettigheder, og et Sydeuropa i økonomisk kaos, siger Mette Bock i pressemeddelelsen.

- Vi skal bruge den brændende platform til at åbne et nyt kapitel, hvor EU er smallere, men stærkere.

- Jeg vil være en liberal stemme, der tydeliggør danske og nordiske værdier i EU, siger Bock.

Liberal Alliance samles på Fyn 22. september og tager her stilling til, hvem der officielt skal være partiets spidskandidat ved næste års valg.

Vælges Mette Bock som spidskandidat, genopstiller hun ikke ved det kommende folketingsvalg.

- Jeg er meget glad for, at hovedbestyrelsen har valgt at indstille mig som kandidat.

- Nu er det op til medlemmerne at træffe den endelige beslutning, og jeg håber, de vil give mig deres opbakning som spidskandidat, siger Bock.

61-årige Mette Bock har været medlem af Folketinget for Liberal Alliance siden valget i 2011. Hun har været kultur- og kirkeminister siden 2016, hvor Liberal Alliance ligesom De Konservative indtrådte i regeringen.

Tidligere var hun blandt andet programdirektør i DR.

Bliver Bock valgt ind ved valget i 2019, vil det være første gang, at Liberal Alliance er repræsenteret i Europa-Parlamentet.

Danmark har i dag 13 medlemmer i Europa-Parlamentet, men på grund af det forventede britiske exit til EU får Danmark et ekstra mandat fra og med næstes års valg.

/ritzau/